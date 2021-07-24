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جراح ألماني يكشف أفضل الطرق للوقاية من مرض السرطان

08:50 م السبت 24 يوليه 2021
جراح ألماني يكشف أفضل الطرق للوقاية من مرض السرطان

الجراح الألماني الشهير، ماركوس بوشلر

كتب- أسامة علي:

كشف الجراح الألماني الشهير، ماركوس بوشلر، أستاذ الجراحة بجامعة هايدلبرج بألمانيا، أفضل طرق الوقاية من مرض السرطان.

وقال بوشلر، في حواره لـ"الكونسلتو" أحد مواقع مجموعة "أونا" إنه لا نستطيع القول إنه يمكن توفير الحماية من الإصابة بالسرطان بشكل يصل 100%.

وأكد الجراح الألماني الشهير، أن السرطان مرض المتقدمين في السن، ولذلك عندما تبلغ الخمسين من العمر لا بد من إجراء فحوصات دورية كل عام مثل منظار القولون والفحوصات الدورية.

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