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جراح ألماني: التدخين وزيادة الوزن أكثر العوامل المسببة للسرطان

08:15 م السبت 24 يوليه 2021
جراح ألماني: التدخين وزيادة الوزن أكثر العوامل المسببة للسرطان

التدخين وزيادة الوزن أكثر العوامل المسببة للسرطان

كتب- أسامة علي:

كشف الجراح الألماني الشهير، ماركوس بوشلر، أستاذ الجراحة بجامعة هايدلبرج بألمانيا، عوامل تتسبب في الإصابة بالسرطان.

وقال بوشلر في حوار لـ"الكونسلتو" أحد مواقع مجموعة "أونا" إن هناك عوامل ترفع خطورة الإصابة بالسرطان أكثر من غيرها، ويأتي في مقدمتها التدخين والوزن الزائد وأسلوب الحياة والتغذية السيئة: "أشدد هنا أن أسوأ ما يمكن أن تفعله هو التدخين".

وأكد أستاذ الجراحة بجامعة هايدلبرج، أن من أكثر مسببات سرطان الجهاز الهضمي بالغرب هو تناول الكحول الذي يؤدي إلى تضرر الكبد والسرطان، وتناول اللحوم بكميات كبيرة وهو ما يسبب الإصاب بسرطان القولون.

وتابع: "لا نستطيع القول إنه يمكن توفير الحماية من الإصابة بالسرطان بشكل يصل إلى 100%".

التدخين زيادة الوزن مسببات السرطان ماركوس بوشلر

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