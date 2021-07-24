مستشار مفتي الجمهورية يكشف محاور مؤتمر الإفتاء العالمي السادس

القاهرة (أ ش أ):

تعقد دار الإفتاء المصرية المؤتمر العالمي السادس للإفتاء في الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، وتحت شعار "نحو مؤسسات إفتائية رقمية".

وأكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في تصريحات اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًا لإدخالها في عصر الرقمنة، ودعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه وفود من نحو 85 دولة من مختلف دول العالم، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلي دور الإفتاء على مستوى العالم، لافتا إلى أن أبرز الدول المشاركة هي: المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، فلسطين، الإمارات، العراق، أذربيجان، الجزائر، السودان، نيجيريا، غينيا، أوغندا، رواندا، باكستان، الهند، اليمن، ماليزيا، إندونيسيا، روسيا، بولندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، كرواتيا، اليونان، البوسنة والهرسك، الشيشان، جزر القمر، هولندا… وغيرها.

وأوضح أن المؤتمر سوف يناقش عدة محاور هي : الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول ،ومؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة ، كما سيعقد على هامش فعاليات المؤتمر ثلاث ورش عمل حول "الفتوى والعصر الرقمي .. كيف نقتحم الميدان؟"، وورشة أخرى عن عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020 /2021م، وورشة أخيرة بعنوان: "التعليم عن بُعد.. طريقٌ للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية".