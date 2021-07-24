الجيزة تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى انقطاعات أو ضعف مياه الشرب

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها خصصت أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي انقطاعات أو ضعف لضغوطات مياه الشرب.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك من خلال الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة على رقم 125 من التليفون الأرضي لحل أي معوقات وتوفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، بالإضافة إلى أرقام غرفة العمليات بمحافظة الجيزة.