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الجيزة تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى انقطاعات أو ضعف مياه الشرب

05:52 م السبت 24 يوليه 2021
الجيزة تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى انقطاعات أو ضعف مياه الشرب

الجيزة تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى انقطاعات أو ضعف مي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها خصصت أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي انقطاعات أو ضعف لضغوطات مياه الشرب.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك من خلال الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة على رقم 125 من التليفون الأرضي لحل أي معوقات وتوفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، بالإضافة إلى أرقام غرفة العمليات بمحافظة الجيزة.

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