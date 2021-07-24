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بعد انفجار "مياه" المنيرة.. برلمانية: تآكل مواسير المنطقة بالكامل

04:17 م السبت 24 يوليه 2021
بعد انفجار "مياه" المنيرة.. برلمانية: تآكل مواسير المنطقة بالكامل

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

كشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عن عزمها التقدم بطلب برلماني بشأن خط مياه المنيرة الغربية، لتآكل مواسير المياه بها بأكملها؛ لا سيما أنها منطقة سكنية بها أكثر من ١٢٠ ألف مواطن.

وأضافت الديب، في تصريحات أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن المنطقة شهدت منذ أمس ٥ انفجارات فجأة ودون معرفة الأسباب، مشيرةً إلى أن مواسير المياه بالمنطقة قديمة ومتهالكة، والخط رقم ٦٠٠ حصل به أكثر من انفجار مسبقًا.

وتابعت النائبة: "كل الحلول مؤقتة ومسكنات؛ حيث يعمل السكان الآن على غلق المحابس، والحي يحاول غلق المحابس الرئيسية".

واستكملت الديب: حصل انفجار بشارع إبراهيم علام؛ ولكنه عند خط مياه صغير ونأمل أن تحل المشكلة.

مجلس النواب نشوى الديب انفجار مياه المنيرة مواسير

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