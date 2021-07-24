Masrawy logo white

مياه الجيزة: قطع الخدمة عن عدد من المناطق نتيجة كسر مفاجئ بأحد الخطوط

04:02 م السبت 24 يوليه 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وليد عابدين، متحدث الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن أحد الخطوط بمنطقة المنيرة الغربية في تقاطع شارع المطار مع شارع الإمام الغزالي بإمبابة، تعرض لكسر مفاجئ.

وأضاف عابدين، لمصراوي: من الطبيعي حدوث كسر في أي خط من خطوط مياه الشرب، وأن شركة المياه تعاملت سريعا مع هذا الكسر، حيث تتواجد الآن عربات شفط المياه، بجانب فرق الشركة للتعامل مع هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت.

وتابع متحدث الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة: "الكسر مفاجئ زمن الصعب التنبؤ بموعد الانتهاء من إصلاحه".

وأكد أن هناك عددا من المناطق تأثرت بقطع المياه ويجرى حصرها الآن، حيث تم قطع الخدمة للسيطرة على المياه المتدفقة نتيجة الكسر المفاجئ في خط المياه لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.

مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إمبابة قطع المياه القابضة لمياه الشرب

الخبر التالى:

بعد انفجار "مياه" المنيرة.. برلمانية تكشف عن تآكل مواسير المنطقة بالكامل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا