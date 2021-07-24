مياه الجيزة: قطع الخدمة عن عدد من المناطق نتيجة كسر مفاجئ بأحد الخطوط

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وليد عابدين، متحدث الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن أحد الخطوط بمنطقة المنيرة الغربية في تقاطع شارع المطار مع شارع الإمام الغزالي بإمبابة، تعرض لكسر مفاجئ.

وأضاف عابدين، لمصراوي: من الطبيعي حدوث كسر في أي خط من خطوط مياه الشرب، وأن شركة المياه تعاملت سريعا مع هذا الكسر، حيث تتواجد الآن عربات شفط المياه، بجانب فرق الشركة للتعامل مع هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت.

وتابع متحدث الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة: "الكسر مفاجئ زمن الصعب التنبؤ بموعد الانتهاء من إصلاحه".

وأكد أن هناك عددا من المناطق تأثرت بقطع المياه ويجرى حصرها الآن، حيث تم قطع الخدمة للسيطرة على المياه المتدفقة نتيجة الكسر المفاجئ في خط المياه لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.