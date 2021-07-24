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السيسي يوجه بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية

03:32 م السبت 24 يوليه 2021
السيسي يوجه بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالمياً، ليصبح إحدى الأيقونات المتميزة للحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم، مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المركزي للمنظمات الدولية العاصمة الإدارية منظمة الأمم المتحدة

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