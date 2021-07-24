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الأعلى للإعلام ينعى زوجة محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

02:18 م السبت 24 يوليه 2021
الأعلى للإعلام ينعى زوجة محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب- مينا غالي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية، والتي وافتها المنية أمس.

وقال المجلس في بيان له اليوم: "يشاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته."

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلي أسرة الفقيدة داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كرم جبر وفاة زوجة محمد عوض تاج الدين محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية

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