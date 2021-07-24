تأمين يصل لـ 37 ألف جنيه.. طرح مناقصة لأعمال الرصف والإنارة بحي باب الشعرية

كتب- محمد نصار:

أعلن حي باب الشعرية، عن طرح مناقصات محلية للعام المالي (2021/2022)، بشأن تولي أعمال رصف وإنارة وتوريد معدات للحي.

وعلى الراغبين من الشركات والمقاولين والمختصين التقدم بطلب باسم رئيسة حي باب الشعرية لشراء كراسة الشروط من إدارة العقود والمشتريات بمبنى الحي.

وتعقد جلسة فتح المظاريف في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وفقًا لتاريخ كل عملية بإدارة العقود والمشتريات بالحي.

وجاءت الأعمال المطلوبة على النحو التالي: