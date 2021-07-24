Masrawy logo white

تأمين يصل لـ 37 ألف جنيه.. طرح مناقصة لأعمال الرصف والإنارة بحي باب الشعرية

12:51 م السبت 24 يوليه 2021
تأمين يصل لـ 37 ألف جنيه.. طرح مناقصة لأعمال الرصف والإنارة بحي باب الشعرية

حي باب الشعرية

كتب- محمد نصار:

أعلن حي باب الشعرية، عن طرح مناقصات محلية للعام المالي (2021/2022)، بشأن تولي أعمال رصف وإنارة وتوريد معدات للحي.

وعلى الراغبين من الشركات والمقاولين والمختصين التقدم بطلب باسم رئيسة حي باب الشعرية لشراء كراسة الشروط من إدارة العقود والمشتريات بمبنى الحي.

وتعقد جلسة فتح المظاريف في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وفقًا لتاريخ كل عملية بإدارة العقود والمشتريات بالحي.

وجاءت الأعمال المطلوبة على النحو التالي:

Capture

حي باب الشعرية أعمال الرصف والإنارة مناقصات محلية توريد معدات

الخبر التالى:

أسعار البنزين.. مصراوي يرصد أوضاع محطات الوقود في ثاني أيام الزيادة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر|كرة يد .. مصر 16-17 البرتغال في أولمبياد طوكيو 2020

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا