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مسؤولون وشخصيات عامة في جنازة زوجة مستشار الرئيس للشئون الصحية (فيديو وصور)

12:31 م السبت 24 يوليه 2021
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كتب - أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

توافد عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على مسجد الصديق بمصر الجديدة؛ للمشاركة في صلاة الجنازة على زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، ظهر السبت.

وتوفيت زوجة مستشار الرئيس للشئون الصحية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وكان من بين الحضور، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عاطف عبدالفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء، وياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

الشئون الصحية محمد عوض تاج الدين زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين جنازة زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين

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