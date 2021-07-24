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ثابتة دون زيادة.. لماذا لم تتأثر أسعار تذاكر النقل العام بارتفاع البنزين؟

12:29 م السبت 24 يوليه 2021
ثابتة دون زيادة.. لماذا لم تتأثر أسعار تذاكر النقل العام بارتفاع البنزين؟

هيئة النقل العام

كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الزيادة في أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا للتر والتي تم إقرارها أمس الجمعة لا تؤثر على عمل الهيئة.

وأضاف علي، لمصراوي، أن أسعار تذاكر خطوط النقل العام كما هي دون أي تغيير، وذلك بسبب عدم تأثرها بزيادة أسعار البنزين.

وأشار رئيس هيئة النقل العام، إلى أن السبب في ذلك هو أن جميع خطوط الهيئة تعمل بالسولار أو الغاز الطبيعي، ومؤخرا تم إدخال أتوبيسات تعمل بالكهرباء.

وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين كالتالي:

بنزين 80: 6.75 جنيه بدلا من 6.50 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات بدلا من 7:75 جنيه

بنزين 95: 9 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه

السولار: 6:75 جنيه دون تغيير

هيئة النقل العام ارتفاع البنزين أسعار تذاكر النقل العام تذاكر النقل العام

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