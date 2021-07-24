مصر والأرجنتين.. تعرف على موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة

كتب- مينا غالي:

يستعد متابعو مباريات المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم، لمشاهدة ثانى مباريات المنتخب أمام نظيره الأرجنتيني، والتي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب سابورو دومي

ويتم بث أولمبياد طوكيو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالطبع ستكون الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في الأولمبياد.

وستقوم قناتي beIN 4K HDR وbeIN Sports HD Xtra 2 بإذاعة مباريات مصر، حيث تم فتح قناتي بي إن سبورتس إكسترا خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

كما يتم بث المباراة أيضًا على قناة bein 4k على قمر سهيل سات عبر تردد 11180 عامودي بمعامل تصحيح الخطأ 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.