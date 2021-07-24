قناتان مفتوحتان.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرتغال في كرة اليد وتردداتها

كتب- مينا غالي:

يستعد عشاق ومحبو كرة اليد، لمشاهدة أولى مباريات منتخب مصر لكرة اليد في أوليمبياد طوكيو مع نظيره البرتغالي، والتي تنطلق في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف ظهرا بتوقيت اليابان، ويقع المنتخب في المجموعة التي تضم كل من الدنمارك، والسويد، والبرتغال، واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

وتضم قائمة المنتخب فىي الأولمبياد كل من كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في حراسة المرمى، وفي الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا، الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح ، صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع ، الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان ،الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة bein sports المفتوحة على التردد 11566، استقطاب: أفقي، ومعامل الترميز: 27500، بمعامل تصحيح الخطأ: 3/2.

كما يتم بث المباراة عبر قناة مباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو 2020 بكرة اليد تذاع عبر قنوات Bein Sport Extra 1+2 التي قامت bein بفتحها لبث بطولة الأوليمبياد، وذلك عبر التردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميكز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

كما يتم بث المباراة أيضًا على قناة bein 4k على قمر سهيل سات عبر تردد 11180 عامودي بمعامل تصحيح الخطأ 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.​