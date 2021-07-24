رئيس جهاز مدينة السادات يقود حملة لإزالة الإشغالات بسوق المنطقة السكنية الرابعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قاد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، حملة مكبرة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، والتي أسفرت عن إزالة ورفع الإشغالات بسوق المنطقة السكنية الرابعة من الباعة الجائلين ومفترشى الطرق المتسببين في إعاقة المارة وإغلاق الطريق الرئيسي للسوق، بجانب إلزام الباعة الجائلين بالبيع داخل السوق لعدم إزعاج المواطنين المقيمين بالعمارات السكنية المجاورة. بحسب بيان صحفي.

واستمع منيع، إلى بعض مطالب ومقترحات منتفعى الباكيات داخل السوق، ووعد بحلها، والتي تتلخص فى رفع كفاءة الإنشاءات الداخلية للجزء المتبقى من السوق جزء "أ" مع ضرورة إخلاء الباكيات.

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات على كافة الإدارات المختصة بالمتابعة الدورية لمواجهة التعديات والاشغالات بمختلف أنحاء المدينة ومحاسبة الخارجين عن القانون.