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من الآن وحتى انتهاء الطوارئ.. فرض حظر تجوال في مناطق متفرقة (خريطة بالأماكن)

06:00 ص السبت 24 يوليه 2021
من الآن وحتى انتهاء الطوارئ.. فرض حظر تجوال في مناطق متفرقة (خريطة بالأماكن)

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر الأحمر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وبحسب المادة الثانية من القرار، تكون توقيتات الحظر اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش، من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من السبت المقبل 24 يوليو 2021 بداية من الساعة 1 صباحا، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بقرار رئيس الجمهورية.​

فرض حظر تجوال مجلس الوزراء غرب العريش تل رفح

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