معهد الفلك يكشف تفاصيل 3 ظواهر طبيعية تحدث للقمر بدءا من اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مرور القمر بثلاث ظواهر طبيعية تستمر لمدة يومين بدءا من اليوم الجمعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأشار المعهد في بيان أصدره اليوم، إلى أن القمر سيكون عند ابعد مسافة له من الأرض مساء اليوم الجمعة ،وعند أبعد مسافة له من الشمس حيث يحمله مساره الشهري حول الأرض إلى أبعد نقطة له عن الشمس (الأوج) وسوف يكون على مسافة 1.0183 وحدة فلكية من الشمس.

وأوضح أنه يتزامن هذا بشكل كبير جدا مع وجود القمر على الجانب البعيد من الأرض كما يرى من الشمس وايضا سوف يتزامن مع إقتراب اكتماله بدرا.

وأضاف أنه في لحظة حضيض القمر، سوف تقع الأرض على مسافة 1.0159 وحدة فلكية من الشمس، ويكون القمر على مسافة 1.0183 وحدة فلكية من الشمس وستكون المسافة بين الأرض والقمر 0.0025 وحدة فلكية تقريبا (367000 كم ).

وبالنسبة للظاهرة الثانية وهي اكتمال قمر ذي الحجة بدرا، أوضح المعهد أن غدا السبت يكتمل القمر ويصل الى طور البدر لشهر ذى الحجة، وفي هذه اللحظة يصل فيها القمر إلى 23 درجة و49 دقيقة في كوكبة الجدي بقطر زاوي 32 دقيقة قوسية تقريبا وعلى مسافة 369 ألف كيلومتر من الأرض.

ولفت الى أن البدر سيكون مرئيا معظم ساعات الليل غدا حيث يشرق فى السابعة و35 دقيقة ويغرب في السادسة و13 دقيقة.

وقال المعهد إن الظاهرة الثالثة للقمر هي اقتران كوكب زحل غدا حيث سيشارك القمر زحل في نفس زاوية المطلع المستقيم وعند مرور القمر بـ 3 درجات 48 دقيقة جنوب زحل، يبلغ عمر القمر 14 يومًا أي بدرا.

وأكد أنه من القاهرة ، سيكون القمر وزحل مرئيين في السماء، ويمكن الوصول إليهما في حوالي الساعة الثامنة وثمان دقائق مساء عندما يصلان إلى ارتفاع 7 درجات فوق الأفق الجنوبي الشرقي، وسيصل القمر وزحل بعد ذلك إلى اقصى ارتفاع لهما فى السماء بعد منتصف الليل فى الثانية عشر و43 دقيقة مساء، وسيكون على إرتفاع قدره 41 درجة فوق الأفق الجنوبي.

واضاف انه مع الشروق فى حوالي الساعة الرابعة و 51 دقيقة صباح يوم بعد غد الأحد سوف يكون كلاهما عند 13 درجة تقريبا فوق الأفق الجنوبي الغربي.

ولفت إلى أن القمر يضئ بلمعان قدره ( -12.7 ) و زحل يكون عند قدر ( 0.2 ) وكلاهما في كوكبة الجدي، و يمكن رؤية كلاهما بالعين المجردة.