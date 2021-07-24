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تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة على زوجة مستشار الرئيس للشئون الصحية

01:52 ص السبت 24 يوليه 2021
تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة على زوجة مستشار الرئيس للشئون الصحية

الدكتور محمد عوض تاج الدين

كتب- أحمد جمعة:
أعلن مصدر من أسرة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، مكان وموعد إقامة صلاة الجنازة على زوجته.

كانت زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، توفيت مساء الجمعة، وبحسب المصدر فإنه من المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحلة ظهر السبت، بمسجد الصديق بمساكن شيراتون المطار بمصر الجديدة.

صلاة الجنازة مستشار الرئيس للشئون الصحية محمد عوض تاج الدين مكان الجنازة

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