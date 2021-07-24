تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة على زوجة مستشار الرئيس للشئون الصحية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن مصدر من أسرة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، مكان وموعد إقامة صلاة الجنازة على زوجته.

كانت زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، توفيت مساء الجمعة، وبحسب المصدر فإنه من المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحلة ظهر السبت، بمسجد الصديق بمساكن شيراتون المطار بمصر الجديدة.