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في ذكراها الـ 69.. "عمال مصر": 23 يوليو قادت العديد من الشعوب إلى ثورات التحرر الوطني

03:00 ص السبت 24 يوليه 2021
في ذكراها الـ 69.. "عمال مصر": 23 يوليو قادت العديد من الشعوب إلى ثورات التحرر الوطني

جبالي المراغي رئيس نقابات عمال مصر

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، على مواصلة الملايين من عمال مصر العمل والجهد من أجل تحقيق المشروعات والانجازات التنموية العملاقة والمبادرات الاجتماعية خاصة مبادرة حياة كريمة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كل الأصعدة من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن والمواطن، واستقراره.

وبحسب بيان، جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة التي قادها الضباط الأحرار من قادة الجيش المصري مفضلا الانحياز للفقراء والعمال والفلاحين.

وأوضح الاتحاد، أن المشروعات العملاقة الحالية، هي ثمرة ثورة 30 يونيو 2013، وامتداد لمبادئ ثورة يوليو 1952، حققت الإرادة الوطنية وقادت العديد من الشعوب إلى ثورات التحرر الوطني.

وأشاد حبالي المراغي، بقيمة عمال مصر لدى الرئيس السيسي والذي أكد في كل المناسبات العمالية والوطنية أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هذه المناسبة فرصة كي نعلن وباسم الملايين من عمال مصر على تجديد الثقة في القيادة السياسية، والقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفويضهم في كل القرارات التي تحمي الأمن القومي في الداخل والخارج، وكذلك القرارات والمبادرات التي تحقق الحياة الكريمة للشعب المصري العظيم وفي القلب منه العمال بعد أن أثبتت تلك القيادة أنها امتداد طبيعي لكل الأحداث التاريخية التي خرج فيها الوطن منتصرا وشامخا ومرفوع الرأس.

وأشار إلى أن هذه الذكرى تأتي تزامنا مع الإعلان عن الجمهورية الجديدة التي تتوفر فيها كل مقومات التنمية والحياة الاجتماعية السليمة.

نقابات عمال مصر جبالي المراغي عمال مصر ثورات التحرر الوطني ثورة 23 يوليو

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