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الجيزة: رفع 8188 طن مخلفات في رابع أيام عيد الأضحى

01:41 ص السبت 24 يوليه 2021
الجيزة: رفع 8188 طن مخلفات في رابع أيام عيد الأضحى

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

تمكنت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك من رفع 8188 طن مخلفات ونقلها إلى محطات مناولة (الوراق - المريوطية - كرداسة - البراجيل)، ومقلب شبرامنت.

شملت الحملات أحياء: الدقي، والعجوزة، والهرم، وجنوب الجيزة، حيث قامت الهيئة أمس الجمعة بتنفيذ الآتي:

- حملات نظافة شوارع (التحرير - محيي الدين أبوالعز - سليمان أباظة - وزارة الزراعة)، أمام حديقة الأورمان بشارع ثروت بنطاق حي الدقي.
- حملات نظافة شملت شوارع (جامعة الدول العربية - جزيرة العرب - وادي النيل - شارع محور ٢٦ يوليو - شارع وميدان لبنان) بنطاق حي العجوزة.
- حملة حدائق قامت بزراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع اللبيني فيصل بنطاق حي الهرم.

الهيئة العامة للنظافة عيد الأضحى المبارك حملات نظافة إزالة مخلفات

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