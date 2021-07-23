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فيديو.. هدية الرئيس السيسي لمجند العلمين "أيمن قنديل": عقد مكتبة

11:48 م الجمعة 23 يوليه 2021
فيديو.. هدية الرئيس السيسي لمجند العلمين "أيمن قنديل": عقد مكتبة

المجند أيمن قنديل

كتب- محمد نصار:

عبر المجند أيمن قنديل، الذي قابله الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء جولته في مدينة العلمين الجديدة، عن سعادته بتحقيق حلمه والحصول على مكتبة كبيرة بدلا من الصغيرة التي لديه.

وقال قنديل، عقب تسليمه عقد ملكية مكتبة كبرى، إنه لم يصدق حديثه بشكل مباشر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: مش مصدق إن ماشي جنب الريس وبتكلم معاه، مش عايز حاجة تاني خلاص.

وأضاف المجند: الريس سألني عايز إيه يا أيمن، كنت مبسوط جدا إن ماشي جنيه وبتكلم معاه وبيقولي طلباتك إيه ودي حاجة مكنتش أحلم بيها، وأتمنى الفرصة تيجي تاني وأقول للريس أنا نجحت وكبرت".

وأكد والده على سعادته الكبيرة بالموقف، قائلا: كنت مبهور باللي حصل، وحاجة جميلة جدا إن ابني يتكلم مع الرئيس.

ووجهت الأسرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب استلام عقد ملكية المكتبة الجديدة.

وقال المجند أيمن قنديل: ألف شكر يا فندم ودي حاجة مش جديدة على حضرتك إنك تقف سند لشباب البلد.. ألف ألف شكر وربنا يوفقك.

أيمن قنديل الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة السيسي

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