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فيديو جديد| السيسي لأسرة مصرية بمدينة العلمين: "لازم تنبسطوا وتستمتعوا ببلدكم"

11:37 م الجمعة 23 يوليه 2021
فيديو جديد| السيسي لأسرة مصرية بمدينة العلمين: "لازم تنبسطوا وتستمتعوا ببلدكم"

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أسرة مصرية

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارا مع أسرة مصرية خلال جولته بالدراجة في شوارع بمدينة العلمين الجديدة.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بمستوى مدينة العلمين الجديدة، قائلين: حلوة المدينة يا ريس.. مدينة جميلة.

ورد الرئيس قائلا: "حلوة بيكم.. أنتم.. ربنا يحفظكم وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها بفضل الله سبحانه وتعالى.

وداعب الرئيس أحد الأطفال الصغار، حيث سأله عن عمره والسنة الدراسية التي يلتحق بها، قائلا: أنت في سنة كام.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مدينة العلمين تويتر

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