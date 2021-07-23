فيديو جديد| السيسي لأسرة مصرية بمدينة العلمين: "لازم تنبسطوا وتستمتعوا ببلدكم"
كتب- محمد نصار:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارا مع أسرة مصرية خلال جولته بالدراجة في شوارع بمدينة العلمين الجديدة.
وعبر المواطنون عن سعادتهم بمستوى مدينة العلمين الجديدة، قائلين: حلوة المدينة يا ريس.. مدينة جميلة.
ورد الرئيس قائلا: "حلوة بيكم.. أنتم.. ربنا يحفظكم وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها بفضل الله سبحانه وتعالى.
وداعب الرئيس أحد الأطفال الصغار، حيث سأله عن عمره والسنة الدراسية التي يلتحق بها، قائلا: أنت في سنة كام.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان