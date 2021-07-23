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مدبولي: نستهدف استصلاح مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة

11:12 م الجمعة 23 يوليه 2021
مدبولي: نستهدف استصلاح مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإسكندرية، إن الحكومة تستهدف استصلاح مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.

وأضاف مدبولي، أن مصر تتبنى برنامجاً استثنائيا منذ عام 2015 لتحقيق طفرة في البنية الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل على إنشاء 7 آلاف كم من الطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى رفع كفاءة 5 آلاف كم أخرى.

مصطفى مدبولى مشروع الدلتا الجديدة عبد الفتاح السيسي السيسي

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