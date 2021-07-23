Masrawy logo white

لخدمة التوسعات العمرانية.. مدبولي يستعرض خطة تطوير المحاور والطرق بالإسكندرية

10:49 م الجمعة 23 يوليه 2021
لخدمة التوسعات العمرانية.. مدبولي يستعرض خطة تطوير المحاور والطرق بالإسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة: "معًا نبني المستقبل" بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور مصطفى مدبولي، لأعمال التطوير التى تتم في محافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن أعمال التطوير تشمل مجموعة محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كم؛ لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير امتدادًا لمناطق شرق الإسكندرية.

وأشار إلى أن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض تسع حارات بكل اتجاه بطول 50 كم، ممتدًا في اتجاه غرب الإسكندرية، و4 محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كم؛ لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض ثماني حارات بكل اتجاه.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإسكندرية مبادرة معًا نبني المستقبل

الخبر التالى:

بالصور.. إقبال المواطنين على القناطر الخيرية في رابع أيام العيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -التطبيق بعد ساعات.. مد حالة الطوارئ 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا