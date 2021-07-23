رئيس مدينة الجيزة يتفقد موقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب دون زيادة

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء، جولة تفقدية لموقف السرفيس بميدان الجيزة للتأكيد على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفات المحددة بدون أي زيادة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشان متابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس والالتزام بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

وتفقد أبو النجا، نسب تنفيذ الاعمال والحالة العامة للنظافة والإشغالات لشوارع النيل السياحي والبحر الأعظم وربيع الجيزي وخاتم المرسلين وميدان النهضة بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية ورافقه خلال الجولة طه عبدالصادق رئيس حي جنوب.​