Masrawy logo white

رسوم تصل لـ 500 ألف جنيه.. تفاصيل قانون الموارد المائية قبل إقراره

10:00 م الجمعة 23 يوليه 2021
رسوم تصل لـ 500 ألف جنيه.. تفاصيل قانون الموارد المائية قبل إقراره

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث من المنتظر أن يتم خلال الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ويستهدف القانون تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف.

ويهدف مشروع القانون لدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وتقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري.

وبحسب مذكرته وبنوده يحظر القانون إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه كما يحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

ويستهدف القانون الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

وبشأن التكاليف يفرض القانون عددا من الرسوم العالية على الفلاح مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياه عذبة أو جوفية أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة أو مياه بحر محلاة، في الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها. إلى جانب التكاليف التي سيتم توزيعها على جميع أراضي المستفيدين مقابل أن تقوم وزارة الري بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المكشوفة فضلا عن أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه وخصوصًا الفلاحين.

وفي هذا الصدد حاول النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، طمأنة الفلاحين بتأكيده على أن الرسوم التي يتضمنها القانون منطقية ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، مضيفا أن المساحات الزراعية معفاة من الرسوم حتى مساحة 10 أفدنة.​

مجلس النواب قانون الموارد المائية حنفي جبالي الأمن المائي

الخبر التالى:

رئيس مدينة الجيزة يتفقد موقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب دون زيادة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -التطبيق بعد ساعات.. مد حالة الطوارئ 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا