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السيسي: مشروع حياة كريمة فضل من الله

08:39 م الجمعة 23 يوليه 2021
السيسي: مشروع حياة كريمة فضل من الله

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع "حياة كريمة" هو فضل من الله، مشددًا على أنه في حال إتمامه بطريقة صحيحة سيكون إنجازًا غير مسبوق وبأسلوب غير مسبوق.

وأضاف السيسي، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل"، أنه لابد أن يرى المواطنون حجم العمل الذي سيتم بذله في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وقال: "أحلم أن ما يتم إنجازه يرضي ربنا ثم يرضينا"، مضيفًا : "لابد من تغيير حياة الناس في القرى، ولا بد من تعاون مع الأهالي في القرى حتى يساعدوا في المخرج النهائي".

ووجه الرئيس السيسي، بعمل مسابقة لأفضل مركز ومحافظة وقرية، قائلاً : "لا بد أن تكون المكافأة كبيرة والمهم فيها هو المعنى".

عبد الفتاح السيسي السيسي مشروع حياة كريمة مبادرة معًا نبني المستقبل

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