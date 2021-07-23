المحافظ رئيس جمهورية.. توجيه من السيسي للمحافظين بشأن التعديات

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة إزالة التعديات والتجاوزات كافة المتواجدة في البلاد.

وأكد السيسي، خلال تفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل"، على أن المحافظ هو رئيس جمهورية في محافظته وعلى الجميع التكاتف لإزالة هذه التعديات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لا بد من رفع كفاءة البحيرات وحمايتها من التعديات وهذا الكلام للسنوات القادمة، ولا بد من تقنين الأوضاع وتخطيطها ومتابعتها".​