تغيير الواقع والسيطرة.. 15 رسالة من السيسي للحكومة والمحافظات والمصريين

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل المهمة للمصريين والاجهزة التنفيذية في الحكومة.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة.

وجاءت رسائل السيسي، خلال الجولة التفقدية، على النحو التالي:

- ضرورة انتباه المحافظات والأجهزة المعنية من أجل الحفاظ على ما يجرى تطويره ومنع التعدي عليه.

- وأنا جاي بالطيارة لقيت ناس على المزارع السمكية ببحيرة كينج مريوط بتردم، لأ.. مش هيحصل الكلام ده تاني.. أرجو نتوافق ويبقى في فهم مشترك علشان نرجع كل حاجة زي ما كانت وأحسن.

- محافظ الإسكندرية يراجع التخطيط بتاعه وعنده وزارة الإسكان تديله الخبرة والمشورة اللازمة لتخطيط الأراضي في المحافظة.

- مش حاسس إن إيد الدولة موجودة في التخطيط والتنظيم.

- يتم دراسة إنشاء طريق سواء على جانب واحد أو الجانبين من ترعة النوبارية.

- لا بد من الانتقال من الدولة التي كان يتصرف بها الناس دون تنظيم وتخطيط، إلى دولة منظمة لها بصمة واضحة.

- من الضروري سيطرة الدولة على المزارع السمكية، ويجب أن نضع مسئولاً أو كيانًا للبحيرات من أجل تحمل المسئولية.

- وزارة النقل هي أكثر وزارة حصلت على مخصصات مالية خلال الفترة الماضية.

- محاور التنمية الجديدة التي يجرى تنفيذها ستكون قادرة على استيعاب الحركة على الأقل لـ 20 سنة قادمة.

- من يعمل في هذه المشاريع التي تتكلف مئات المليارات رجال نثق بهم، ومن النادر أن نجد رجالا يستطيعون تحقيق كل ما نتمناه.

- لا يوجد أي مشروع يتم تنفيذه في الدولة المصرية إلا وأتابعه بشكل جيد بقدر استطاعتي.

- ما يتم تنفيذه من مشاريع في الإسكندرية سيغير واقع الإسكندرية.

- أحلم إن اللي بيحصل في تطوير القرى يرضي ربنا ويرضينا.

- يجب إنشاء مسابقة لأفضل محافظة ومركز وقرية في مبادرة حياة كريمة على أن تكون جوائزها جوائز محترمة لمكافأة منفذي التطوير.

- لابد أن تمتد يد التطوير إلى كل نواحي الحياة في القرى المستهدفة.​