تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية السودانية للحديقة النباتية في أسوان (صور)

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كتب- أحمد مسعد:

زارت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الحديقة النباتية بأسوان والتابعة إلى معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وكان في استقبالها الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة والذي نقل لها تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعربت عن سعادتها بالتعرف على الأنواع النباتية النادرة التي لا مثيل لها ومشاهدة الركن الخاص بملتقى الشباب العربي الإفريقي وقدمت الشكر لإدارة الحديقة على دورهم في الحفاظ على الثروة النباتية والتنظيم الرائع وحسن الاستقبال والاهتمام بالحديقة حتى في العطلات والأعياد ووعدت بتكرار الزيارة.

جدير بالذكر أن الحديقة النباتية بأسون تضم 720 نوعا نباتيا نادرا على مستوى العالم، وتعد من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصريين أو الأجانب داخل أسوان.​