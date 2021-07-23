ضبطية قضائية.. تحذير من حماية المستهلك بشأن رفع تعريفة المواصلات

كتب- محمد سامي:

صرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز يعمل بطاقة كاملة بكافة المحافظات للتأكد من تواجد المواد البترولية بكافة محطات الوقود وعدم وجود تكدسات بها وأن جميع محطات الوقود ملتزمة بعدم رفع أسعار المازوت والسولار حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زيادة.

وقال حسام الدين، في بيان، إن مفتشي الجهاز بإدارة ضبط الأسواق ممن يحملون صفة الضبطية القضائية منتشرون في جميع الأسواق بكافة المحافظات للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار في محاولة لرفع الأسعار والتأكد من عدم محاولة البعض رفع أسعار وسائل الانتقال.

وحذر رئيس الجهاز من أن مفتشي إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال القرار في رفع أي أسعار سواء للمواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال خاصة وأن الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين لا تؤثر على الأسعار المعلنة من قبل.

وأضاف أيمن حسام الدين، أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسي بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على حركة انسياب السلع ونقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التعامل بطريقة إيجابية والإبلاغ عن أي محاولة لرفع الأسعار بدون مبرر سواء في المواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال وأن العاملين بالجهاز متواجدين بالأسواق بكافة المحافظات لتلقي أي بلاغ والتعامل معه فورا من خلال الرقم المختصر ١٩٥٨٨ من أي خط أرضي أو بإرسال رسالة على الواتس أب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

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