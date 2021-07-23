Masrawy logo white

لمنع استغلال السائقين.. رقمان للإبلاغ عن أي زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة

05:55 م الجمعة 23 يوليه 2021
لمنع استغلال السائقين.. رقمان للإبلاغ عن أي زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين بتقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة (15496 - 114)، في حالة فرض أي زيادة في تعريفة المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما وجه المحافظ، بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة والتأكد من عدم رفع تعريفة المواصلات.

يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة تسعير المنتجاتن البترولية برفع أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا في كل لتر.

وشدد المحافظ على استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

كما وجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بما يلي:

- تكثيف حملات الرقابة.

- تشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين وإدارة المواقف لمتابعة الوضع.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

خالد عبدالعال القاهرة أجرة المواصلات زيادة أجرة المواصلات المنتجات البترولية أسعار البنزين

الخبر التالى:

ضبطية قضائية.. تحذير من حماية المستهلك بشأن رفع تعريفة المواصلات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -حدث في 8 ساعات| زيادة أسعار البنزين.. وبناء 10 آلاف شقة في هذه المدينة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا