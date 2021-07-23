لمنع استغلال السائقين.. رقمان للإبلاغ عن أي زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين بتقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة (15496 - 114)، في حالة فرض أي زيادة في تعريفة المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما وجه المحافظ، بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة والتأكد من عدم رفع تعريفة المواصلات.

يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة تسعير المنتجاتن البترولية برفع أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا في كل لتر.

وشدد المحافظ على استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

كما وجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بما يلي:

- تكثيف حملات الرقابة.

- تشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين وإدارة المواقف لمتابعة الوضع.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.