السيسي: "مفيش موضوع بيتعمل في مصر إلا وبكون شايفه كويس"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من إقامة المشروعات هو تغيير الواقع، في إشارة لمحور التعمير بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف السيسي، اليوم الجمعة، أن وزارة النقل هي الأكثر بين الوزارات التي حصلت على مخصصات؛ لأن الوضع الراهن يفرض هذا الأمر.

وتابع الرئيس: "بنجيب رجالة تشتغل معانا ونضع فيها الثقة في مشاريع بتتكلف عشرات المليارات، ومن النادر لما نجد ناس تحققلنا كل اللي إحنا عاوزينه".

وأكد الرئيس، على أنه يتابع كل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، قائلا: "مفيش موضوع بيتعمل في مصر إلا وبكون شايفه كويس.. وكل شيء بنجيب فيه المتخصصين".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مُبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.​