فنون الطهي والتوعية الصحية.. تدريب قرابة 22 ألف عامل بالسياحة خلال 3 سنوات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تدريب 21 ألفا و770 من العاملين بالقطاع السياحي خلال 3 سنوات.

يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الانتقال إلى سوق العمل بالمنحة الممولة من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لمشروع التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT" خلال الفترة ما بين 1 أبريل 2019 وحتى 31 مارس 2021.

وأوضح الاتحاد في تقريره السنوي، أن ورش التدريب، تنوعت ما بين تنمية مهارات مشرفي الضيافة ومبادئ فنون الطهي والتوعية الصحية بفيروس كورونا والإدارة وغيرها من الورش المختلفة.

وأكد اتحاد الغرف السياحية، على أنه يولي اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع باعتبارها العمود الأساسي لصناعة السياحة والطريق إلى الارتقاء بالجودة وتعزيز الموقف التنافسي للمنتج السياحي المصري، وذلك من خلال وضع خريطة متكاملة لمنظومة التدريب السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية.

يذكر أن الاتحاد، استمر خلال العام الماضي في تقديم العملية التدريبية سواء بشكلها التقليدي طالما سمحت الأحوال في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أو من خلال المنصات الإلكترونية، حيث قام الاتحاد بإنتاج وإخراج أفلام تضمنت شرح المناهج المتعددة وقام باستحداث وإضافة المناهج الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل فيروس كورونا.

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