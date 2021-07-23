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ضمن مبادرة "هدية الرئيس".. عقد ملكية مكتبة جديدة من "مستقبل وطن" لمجند العلمين

05:00 م الجمعة 23 يوليه 2021
ضمن مبادرة "هدية الرئيس".. عقد ملكية مكتبة جديدة من "مستقبل وطن" لمجند العلمين

الرئيس السيسي

أ ش أ

سلم حزب مستقبل وطن، المجند أيمن قنديل، الذي التقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء جولته بمنطقة العلمين، عقد ملكية مكتبة جديدة، وذلك ضمن مبادرة "هدية الرئيس".

وأعرب الشاب - خلال لقاء أجراه أعضاء مبادرة هدية الرئيس، الجمعة، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "مكنتش مصدق إنى بجوار الرئيس وبكلمه، وكفاية إنى كنت ماشي معاه"، مشيرًا إلى حرص الرئيس السيسى على الاستماع إليه.

وتابع الشاب: "أتمنى أكون عند حسن ظن الرئيس، وأحقق نجاحا كبيرا من خلال المشروع، ونصيحتي للشباب اشتغلوا، وبلاش كلام أثناء الدراسة"، مؤكدا أنه ليس جديدا على الرئيس عبد الفتاح السيسى الوقوف بجانب الشباب.

من جهتهما، أعرب والدي الشاب عن سعادتهما باستجابة الرئيس لنجلهما، ووجها الشكر للقيادة السياسية.

هذا المحتوى من

حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي هدية الرئيس العلمين أيمن قنديل

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