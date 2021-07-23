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لخدمة التوسعات العمرانية.. مدبولي يستعرض أمام الرئيس خطة تطوير المحاور والطرق بالإسكندرية

04:38 م الجمعة 23 يوليه 2021
لخدمة التوسعات العمرانية.. مدبولي يستعرض أمام الرئيس خطة تطوير المحاور والطرق بالإسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة: "معًا نبني المستقبل" بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع الرئيس السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، لأعمال التطوير التى تتم في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة.

وأضاف مدبولي، أن أعمال التطوير تشمل مجموعة محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كم؛ لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير امتدادًا لمناطق شرق الإسكندرية.

وأضاف أن محاور غرب الإسكندرية، تشمل محور التعمير بعرض تسع حارات بكل اتجاه بطول ٥٠ كم، ممتدًا في اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد أربعة محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كم؛ لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض ثماني حارات بكل اتجاه.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس السيسي تطوير المحاور مشروعات الطرق الاسكندرية

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