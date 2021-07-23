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وزير الأوقاف يشدد على عدم تصوير المستحقين أثناء توزيع لحوم الأضاحي

03:52 م الجمعة 23 يوليه 2021
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كتب - محمود مصطفى:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، انطلاق أول بشائر الخير لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي لعام 1442هـ من أمام ديوان عام الوزارة، بباب اللوق.

وقال وزير الأوقاف، إن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، موجها شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من الوزارة، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

وخص وزير الأوقاف، بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك الأضحية، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.

مختار جمعة لحوم الأضاحي صكوك الأضاحي توزيع اللحوم وزير الأوقاف

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