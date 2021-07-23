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10 آلاف شقة.. أول وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة (صور)

03:46 م الجمعة 23 يوليه 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:
بدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" في منطقة الـ ٨٠٠ فدان بقطاع د، ومنطقة غرب أرض المطار.

كان صندوق الإسكان الاجتماعي طرح المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين الإعلان الـ14، نهاية العام الماضي 2020، وكانت أكتوبر الجديدة ضمن المدن المتاح بها المشروع، وسجل سعر الشقة الـ90 مترا 310 ألف جنيه، والوحدة الـ75 مترا 244 ألف جنيه.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إنه تم البدء في تخطيط وتنفيذ 10 آلاف شقة لمنخفضي الدخل نموذج ٩٠ و٧٥ مترا، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين في منطقة الـ٨٠٠ فدان بقطاع ( د )، ومنطقة غرب أرض المطار.

وأكد رئيس الجهاز، أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة من كبرى المدن التي تم تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين بها بعدد يتعدى الـ٨٥ ألف وحدة سكنية.

وتابع: "تم الانتهاء من مرحلة الأعمال المساحية والجسات لدراسة التربة ببعض المواقع، وتقدمت بعض المواقع بصب القواعد المسلحة ومنهم من وصل لسقف الدور الأرضي".

مبادرة سكن كل المصريين أكتوبر الجديدة أرض المطار صندوق الإسكان الاجتماعي

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