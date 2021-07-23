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عضو بـ"الشيوخ": ثورة يوليو فتحت بابًا لمستقبل مصر

03:28 م الجمعة 23 يوليه 2021
عضو بـ"الشيوخ": ثورة يوليو فتحت بابًا لمستقبل مصر

المستشار عصام هلال

القاهرة - مصراوي:

تقدم المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، التي استطاعت مصر خلالها القضاء على الاستعمار وأعوانه، وأستعاد الشعب سيادته.

وقال "هلال" في بيان اليوم الجمعة، إن ثورة 23 يوليو ستظل شاهداً من شواهد التاريخ علي وحدة الشعب والجيش وكرامته وعزته، حيث فتح الشعب أنذاك بابا لطريق المستقبل.

ونوه إلى أن تاريخ تلك الثورة المجيدة سيبقى خالداً في الأذهان، وأيضا ثورة الـ30 من يونيو والتي ستظل هى الأخرى مكملة لطريق المستقبل بعد أن استطاع الشعب المصري في العام 2013 من الثورة على حكم جماعة الإخوان والإطاحة بهم قبل أن يتمكنوا من فرض السيطرة الكاملة وهدم الدولة المصرية كما هو مخطط

عصام هلال مجلس الشيوخ ثورة يوليو ثورة 1952

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