Masrawy logo white

بعد زيادة أسعار البنزين.. التنمية المحلية توضح موقف تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والتاكسي بال

02:24 م الجمعة 23 يوليه 2021
بعد زيادة أسعار البنزين.. التنمية المحلية توضح موقف تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والتاكسي بال

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد شعراوي في بيان له، الجمعة، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم زيادة قائدي السيارات، تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

وناشد شعراوي المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أي شكوي في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على:

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: www.facebook.com/sotakmasmwo

ورقم الخط الساخن: 15330، وسيعمل طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة.

والبريد الإلكتروني للوزارة: Info@mld.gov.eg

أسعار البنزين التنمية المحلية تعريفة الركوب النقل الجماعي محمود شعراوي

الخبر التالى:

فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد توجه بشرى للمواطنين بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-بالفيديو.. حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا