رئيس شركة مصر للطيران يتفقد مطار برج العرب الدولي

كتب - محمد عبيد:

تفقد الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الجمعة، مطار برج العرب الدولي بحضور اللواء علاء نبيل مدير المطار، حيث يعد مطار برج العرب ثاني المطارات المصرية في حجم الحركة الجوية بعد مطار القاهرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمتابعة الحركة الجوية بالمطارات المصرية، في ضوء ما تشهده من كثافة في التشغيل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الزيارة نقل الطيار عمرو نبيل تهنئة وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لجميع العاملين بالمطار ومصر للطيران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإشادة بجهودهم المشرفة لخدمة الركاب وتسهيل إجراءات سفرهم، كما هنأ نبيل إدارة المطار علي حصول مطار برج العرب كثالث المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI، مما يعكس مدي الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية لكافة مرتادي المطار وعملاء مصرللطيران المسافرين من مطار برج العرب.

وتابع رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية انتظام حركة السفر والوصول والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتفقد كاونترات السفر والأسواق الحرة والاستراحات وغيرها، والتقي عددًا من المسافرين علي رحلات مصرللطيران واستمع إلي آرائهم في مستوي الخدمة المقدمة خلال مراحل السفر المختلفة.

جدير بالذكر أنه يوجد تعاون مع الجانب الياباني علي إنشاء مبني ركاب جديد بمطار برج العرب ليصبح أول مطار مصري صديق للبيئة، وبموجب هذا الاتفاق ستتم زيادة السعة الاستيعابية للمطار لتصل إلي ٥ ملايين راكب سنويًا بدلًا من مليون راكب حاليًا، وسيعمل المطار علي استخدام تكنولوجيا متقدمة لتشغيل المطار بالطاقة الشمسية والأنظمة التقنية عالية الكفاءة لمكيفات الهواء والإضاءة، وعدد من التقنيات الحديثة ضمن مفهوم هذا النوع من المطارات صديقة البيئة.