بالصور.. وزيرة الخارجية السودانية تزور الحديقة النباتية في أسوان

الجيزة: رفع 7 آلاف طن مخلفات في ثاني أيام عيد الأضحى

كتب-أحمد مسعد:

زارت مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السودانية، أمس الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الحديقة النباتية بأسوان والتابعة لمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وكان فى استقبالها الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة والذي نقل لها تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعربت وزيرة الخارجية، عن سعادتها بالتعرف على الأنواع النباتية النادرة التي لا مثيل لها ومشاهدة الركن الخاص بالملتقى الشباب العربى الإفريقي وقدمت الشكر لإدارة الحديقة على دورهم في الحفاظ على الثروة النباتية والتنظيم الرائع وحسن الاستقبال والاهتمام بالحديقة حتى فى العطلات والأعياد ووعدت بتكرار الزيارة.

الجدير بالذكر أن الحديقة النباتية بأسون تضم 720 نوعا نباتياً نادرا على مستوى العالم، وتعد من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصرين أو للأجانب داخل أسوان.