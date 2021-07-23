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جامعة الأزهر تهنيء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

02:05 م الجمعة 23 يوليه 2021
جامعة الأزهر تهنيء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع منسوبيها التهنئة إلى القيادة السياسية، بمناسبة حلول الذكرى ال 69 لثورة يوليو المجيدة.


وقدمت الجامعة التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بهذه المناسبة الوطنية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، وإلى قواتنا المسلحة المصرية القوية، ورجال الشرطة البواسل.

وأكدت جامعة الأزهر، أن هذه المناسبات الوطنية تتجسد خلالها عظمة شعب مصر العظيم؛ من خلال اصطفافه صفًّا واحدًا من أجل مصلحة هذا الوطن العزيز الغالي على نفوسنا جميعًا، داعين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام.​

جامعة الأزهر محمد المحرصاوي الرئيس السيسي ذكرى ثورة يوليو

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