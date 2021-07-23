حماة الوطن يهنئ الرئيس بثورة يوليو: أثبتت انحياز الجيش لطبات الشعب

القاهرة - مصراوي:

هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكري مرور ٦٩ عاما على ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال الحزب في بيان اليوم الجمعة، إن ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم إلى تطلعات وآمال الشعب في الحياة التي تقوم على العدالة الاجتماعية، مثلما حدث في ثورة ٣٠ يونيو فقد انحاز الجيش لطلبات الشعب.

وأشار إلى أن ذكرى ثورة ٢٣ يوليو تأتي ومصر على أعتاب الجمهورية الجديدة، وقد حققت العديد من الإنجازات في كافة المجالات في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة.