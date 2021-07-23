تنسيقية شباب الأحزاب: ثورة يوليو صفحة مضيئة في تاريخ نضال الشعب

القاهرة - مصراوي:

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بالذكري الـ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، التي تعد صفحة مضيئة في تاريخ نضال الشعب المصري العظيم، ودلالة كاشفة على قوة الوحدة بين إرادة الشعب في تحقيق الاستقلال والقضاء على الاستعمار واستجابة ضباط الجيش الأحرار الذين انحازوا لرغبة الشعب وإرادته.

وقالت التنسيقية في بيان اليوم الجمعة: "لقد كان النضال المصري متصلا منذ ثورة ١٩١٩ مطالبا بالاستقلال التام، إلا أن تلك الإرادة لم تتحقق إلا حينما انحاز الجيش بوضوح وتدخل لصالح الوطن ليفتح صفحة جديدة ويتحقق الاستقلال وتنطلق مصر نحو بناء الجمهورية".

وأضافت: "لقد كان تأسيس الجمهورية نتيجة طبيعية لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، التي انحازت بوضوح منذ يومها الأول لصالح الطبقات الأكثر احتياجا، وحققت إنجازات كبرى مثل تأميم قناة السويس والإصلاح الزراعي ومجانية التعليم والتوجه نحو التصنيع، ورفع معدلات التنمية بصورة غير مسبوقة، وبناء السد العالي، العمل الهندسي الأعظم في القرن العشرين، وانطلقت مصر بدور رائد ومؤثر في محيطها العربي، وقارتها الإفريقية، وتأسست منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الإفريقي، وشاركت مصر كمؤسس في تشكيل كتلة عدم الانحياز".

واختتمت: "إننا إذ نحتفل اليوم بذكرى الثورة، فإننا نتوجه بكل تقدير واحترام لقادتها العظام وعلى رأسهم الزعيم جمال عبدالناصر، الذين ساهموا بكل إخلاص وتجرد في رفعة هذا الوطن والحفاظ على كرامته واستقلاله".