السيدة انتصار السيسي مهنئة بذكرى ثورة يوليو: امتد ضياؤها لكل بلد عربي وإفريقي

كتب- محمد عبد الناصر:

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة،

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، الجمعة، أتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها.

وتابعت: "فقد امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال، كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمن وسلام.