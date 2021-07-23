بناء وطن قوي متقدم في كل المجالات.. الرئيس السيسي يكشف عن أهم تحديات المرحلة الراهنة

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحدى الحالي، الذي يمثل أهمية قصوى لنا جميعا، يتمثل فى تغيير واقع الحياة فى مصر فى كل جوانبها، من خلال العمل الجاد على تحقيق التنمية الشاملة بالاعتماد على التخطيط الدقيق، فى إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسى، هو بناء وطن قوى متقدم فى جميع المجالات.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة يوليو، الجمعة:"تلك الرؤية التى بدأت بتنفيذ برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، راعى محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وأتاح الفرصة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وعزز قيم العلم الحديث ومناهجه.

وتابع:"وصولا إلى التحديات المعاصرة، خاصة مواجهة الإرهاب الذى نجحت القوات المسلحة والشرطة، فى محاصرته وإضعاف شوكته، ولقد كان الشعب المصرى دوما على قدر ومستوى تلك المسئوليات العظيمة وثابتا على قيم الانتماء والولاء المقدس للوطن.

وأوضح:"يمر الزمن، وتتغير طبيعة التحديات التي تواجه وطننا، فمن ثورة يوليو، مرورا بالحروب من أجل قضايا الأشقاء ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام".