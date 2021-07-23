انتخاب أول رئيسة للوزراء في جزيرة ساموا

ولينجتون - (د ب أ):

أصبح لدى جزيرة ساموا أول رئيسة للوزراء، بعد أن كسرت المحكمة اليوم الجمعة جمودا انتخابيا استمر ثلاثة أشهر.

ودخلت ساموا، الواقعة في جنوب المحيط الهادي، في مأزق انتخابي منذ أن توجه الناخبون للادلاء بأصواتهم في انتخابات 9 أبريل الماضي، حيث زعم حزب "فاتواتوا إيل أتوا ساموا أو تاسي" (فاست) فوزه على حزب حماية حقوق الإنسان (إتش أر بي بي).

وقضت محكمة الاستئناف اليوم الجمعة أن أداء اليمين لحزب "فاست" صحيح قانونيا. وأدى الحزب مراسم اليمين الدستوري في فناء البرلمان، بعد أن تم منع أعضاء الحزب من دخول المبنى.

ويمثل هذا الفوز أول تغيير في الحكومة منذ عام 1982، لتصبح فيامي نعومي ماتافا أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في ساموا.

يذكر أن الازمة السياسية في ساموا ازدادت في الخامس من تموز/يوليو الجاري وذلك مع الغاء انعقاد الجلسة الافتتتاحية المقررة للبرلمان مرة أخرى، في الوقت الذي أشار فيه رئيس الدولة إلى اختلال في التمثيل بين الجنسين داخل البرلمان.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلغي فيها رئيس دولة ساموا، تويمالاليفانو فاليتوا سوالوفي الثاني، انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وأصر في هذه المرة على أن يكون للمرأة 6 مقاعد في البرلمان، في حين أنه تم انتخاب خمس نساء فقط.

وأصدرت محكمة ساموا العليا أمرا للبرلمان بالانعقاد في الخامس من يوليو الجاري، لكن الرئيس تويمالاليفانو قال إنه وحده من يملك السلطة للتصريح بذلك.

وتابع" وأضيف أن المحكمة /باتخاذها هذا القرار/أظهرت ازدراء وعدم احترام سافر لسلطات منصب رئيس الدولة".

وأعلن تويمالاليفانو أن البرلمان سيعقد جلسته الافتتاحية رسميا في 2 أغسطس المقبل.

يشار إلى 24 مايو الماضي كان هو الموعد النهائي لانعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان بموجب دستور البلاد الذي ينص على انعقاد الجلسة الأولى بعد مرور مدة لا تزيد عن 45 يوما من الانتخابات.