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البترول: رفع سعر البنزين 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار

08:26 ص الجمعة 23 يوليه 2021
البترول: رفع سعر البنزين 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار

سعر البنزين

القاهرة - أ ش أ:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم الجمعة - أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار 6,75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

ولفتت اللجنة أنها استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيو 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية للبترول وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل جائحة كورونا وتخفيض إنتاج.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها. ​

هذا المحتوى من

Asha
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