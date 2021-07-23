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اليوم.. "الأوقاف" توزع 120 طن "لحوم أضاحي" بثلاث محافظات

05:30 ص الجمعة 23 يوليه 2021
اليوم.. "الأوقاف" توزع 120 طن "لحوم أضاحي" بثلاث محافظات

تجهيز لحوم الأضاحي ارشيفية

تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة في توزيع 120 طن "لحوم أضاحي" بثلاث محافظات (القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية)، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها من خلال مراحل (التشفية - التقطيع - التعبئة - التغليف -التبريد) بمجزر البساتين بالقاهرة.

وتنطلق عقب صلاة الجمعة عملية توزيع لحوم الأضاحي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف بتوزيع (16) طنًا من لحوم الأضاحي القاهرة - 6 أطنان ، الجيزة 5 أطنان، القليوبية - 5 أطنان، والمستهدف التوزيع خلال هذا الأسبوع إجمالي 120 طنًّا.

وحذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من تصوير عملية توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين مراعاة لشعورهم وحفاظا على كرمتهم لافتا إلى أن المستهدف هذا العام الوصول إلى مليون و300 ألف أسرة من الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

لحوم الأضاحي وزارة الأوقاف مجزر البساتين اللحوم

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