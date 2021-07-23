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اليوم.. الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا

04:01 ص الجمعة 23 يوليه 2021
اليوم.. الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا

افتتاح مسجد ارشيفية

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا جديدًا "إحلالاً وتجديدًا"، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه، 1550 مسجدًا، منها 1427 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و123 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وذكرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العمري – أبو رجوان القبلي – البدرشين

مديرية أوقاف السويس

2. الرحمة – أبو سيال - الجناين

مديرية أوقاف المنوفية

3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان

4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع

5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور

6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور

مديرية أوقاف بني سويف

7. حسين دياب- طنسا - ببا

8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن

9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن

مديرية أوقاف الغربية

10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا

11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى

مديرية أوقاف البحيرة

12. مسجد الدكتور محمد عبد المنعم سعد – قرية كفر محله – داود الرحمانية

المساجد وزارة الأوقاف افتتاح مساجد مديرية أوقاف الجيزة مديرية أوقاف المنوفية

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